Casal foi levado para delegacia com apoio da Polícia Civil; em outras ações, GM apreendeu também carro e moto em situação irregular

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GM/VR) coibiu um suposto crime ambiental, que estava sendo praticado na Rua C, na Vila Santa Cecília. No local, próximo ao Zoológico Municipal, um casal foi flagrado extraindo areia do córrego que corta o parque municipal. O casal foi conduzido para a 93º Delegacia de Polícia de Volta Redonda, no bairro Aterrado.

A ação da GM aconteceu nessa terça-feira, dia 25, quando também foram apreendidos três veículos: duas motos e um carro foram encontrados em situação irregular. As rondas, realizadas pela corporação por toda a cidade, têm como objetivo coibir e combater a desordem e crimes no município.

A GM recuperou uma moto furtada no bairro Siderlândia, que foi abandonada em cima da calçada na Avenida Presidente Kennedy. Além disso, um homem foi conduzido para 93º Delegacia de Polícia, pois estava no bairro Voldac dirigindo uma moto com suspeita de ter o chassi adulterado. Mais: através de uma denúncia anônima, a Guarda Municipal guinchou um veículo que estava abandonado na Rua Cleópatra, também no bairro Voldac.

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, ressalta que as rondas são realizadas diariamente em toda cidade. “O intuito dessas rondas é de levantar as irregularidades existentes no município e tomar providências. Percorremos diariamente todos os bairros para que a população possa se sentir mais segura”, disse o comandante.