PRF prende homem com carro roubado na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 32 anos, no final da noite da terça-feira, no km 322, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O abordado estava conduzindo um carro Toyota Hilux ostentando placa de Araçatuba (SP), da mesma marca e modelo, mas com registro de roubo em 22 de maio de 2021, onde foi licenciado em Duque de Caxias.

Segundo a PRF, ao ser abordado o motorista demonstrou nervosismo. Durante fiscalização minuciosa os agentes perceberam indícios de adulteração nos sinais de identificação do carro.

O motorista foi preso por receptação e encaminhado à delegacia de Itatiaia. Segundo tabela Fipe, o carro está avaliado em R$ 152.275,00 mil. Foto: PRF