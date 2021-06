Jovem é assassinado no bairro Ilha Parque

O jovem, Marco Aurélio Rodrigues, de 23 anos, foi assassinado na noite deste domingo, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Santo Agostinho, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo moradores, homens dentro de um carro passaram atirando, aparentemente usando uma pistola com Kit rajada. Eles efetuaram vários disparos. A arma com kit rajada aumenta o poder de fogo.

Outro jovem, de 20 anos, foi atingido de raspão no pescoço. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista. Uma mulher também foi ferida na perna. Ela foi conduzida para a UPA, para o atendimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.