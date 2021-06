Táxi tomba na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda

Um taxi Spin (prata) tombou no início da tarde desta segunda-feira, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, de Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. O táxi é um veículo da Cooperaço. Segundo primeiras informações, um veículo perdeu o controle bateu no táxi que veio a tombar.

O acidente envolveu pelo menos outros três veículos: uma moto e outros dois carros. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. As primeiras informações apontam que não houve feridos.

CARRO PEGA FOGO