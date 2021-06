Mesmo durante a pandemia, o trabalho de conscientização contra às drogas segue com palestra no modelo híbrido

O uso de drogas, incluindo nicotina e álcool, é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um problema de saúde pública. Com a pandemia, vieram as restrições, isolamento social, crise financeira e, como consequência, aumentou o consumo de substâncias tóxicas. Preocupado com esse crescimento, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem intensificado o trabalho de conscientização e combate ao uso das drogas. Com o projeto “A vida vale mais” tem percorrido as cidades do Sul Fluminense para orientar profissionais que podem ser multiplicadores e alertar adolescentes e jovens. Na sexta-feira (11/06), a palestra foi na cidade de Mendes e realizada de maneira híbrida, com alguns participantes presenciais e outros de maneira remota.

– As drogas são um mal tão grande quanto o coronavírus, que mata e destrói famílias inteiras. Fazer a palestra a “Vida Vale Mais” sempre me deixa muito feliz porque sei da importância da conscientização. Encontramos no formato híbrido uma maneira de não parar esse trabalho – afirmou o deputado.

Durante as palestras, são abordados os danos e consequências provocados pelo uso de drogas. Os anos de experiência como delegado de polícia também ajudam a ilustrar, com exemplos verdadeiros, o que de fato acontece com quem começa como usuário e entra no mundo do tráfico.

– Percebemos que a pandemia fez aumentar o consumo de todos os tipos de drogas. Não podemos esperar que o mundo volte ao normal para agirmos. Mesmo a distância estamos conseguindo nos comunicar e deixar a mensagem de cuidado e alerta. Evitar que jovens entrem no mundo do crime é proteger as famílias – finalizou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Inauguração em Pinheiral

Antes de seguir para Mendes, o deputado federal Delegado Antonio Furtado participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), no Centro, em Pinheiral. A entrega do posto aos moradores faz parte das comemorações de aniversário da cidade, que completa 26 anos no domingo.

– Participar da entrega de mais um posto de saúde em Pinheiral é muito gratificante. O Prefeito Ednardo Barbosa e sua equipe estão de parabéns. Vemos o quanto os recursos que estamos enviando para a cidade estão sendo bem aplicados. Em breve, os moradores do bairro São Jorge também vão ganhar uma nova unidade de saúde que será construída com os recursos que conseguimos enviar para Pinheiral – destacou o parlamentar.

Com a inauguração de hoje, a cidade de Pinheiral ficou com todos as UBSF reformadas e preparadas para prestar atendimento médico à população. A intenção agora é ampliar o serviço público com a construção de novos postos de atendimento.

– Temos deputados de peso que ajudam nossa cidade. Esse é o caso do deputado federal Delegado Antonio Furtado que tem enviado recursos para investirmos na qualidade de vida das pessoas. Finalizamos aqui um ciclo de reforma de todas as Unidades de Saúde da Família de Pinheiral e iniciamos outro, de construir novas unidades, como a do bairro São Jorge – agradeceu o prefeito de Pinheiral.