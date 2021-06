Edson faz questão de acompanhar suas Indicações e Projetos

O vereador Edson Quinto é autor da Indicação 1441/2021, já apresentada no início do mês de junho na Câmara Municipal, indicando Estudo Técnico para instalação de rede de água potável e coleta de esgoto em toda extensão da Rua Campinas que liga o Bairro Santa Rita do Zarur e o Verde Vale.

Edson fez questão de acompanhar uma visita técnica, na manhã dessa segunda-feira (21 de junho), juntamente com o Engenheiro Sérgio Meira Silva e o Diretor do SAAE/VR- Paulo César de Souza, em cumprimento a sua Indicação, ilustrando se tratar de uma reivindicação dos moradores e comerciantes dessas localidades, a alegação é de quase abandono no que se refere ao serviço de abastecimento de água potável e da necessidade de um tratamento devido do esgoto, sem esquecer o mau cheiro e os mosquitos no local, prejudicando a saúde e a qualidade de vida de quem mora e trabalha na região apontada pelo parlamentar.

A realização dessa obra de instalação e rede garantirá água tratada e tratamento de esgoto para 1255 famílias e 55 comércios. O vereador complementa que todas suas Indicações e Projetos faz questão de acompanhar o passo a passo, ouvindo os interessados pela demanda, que nesse caso são os moradores e comerciantes, além de participar dos estudos com os profissionais desde as pesquisas, até colocar a mão na massa, tudo pra garantir uma qualidade de vida às comunidades.