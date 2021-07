Carreta tomba na Dutra, em Barra Mansa

Uma carreta, carregada com bobinas de vergalhão de aço, tombou no final da tarde deste domingo, por volta das 17h10mn, no km 262, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve interdição total da rodovia, mas ninguém ficou ferido. O congestionamento está chegando ao km 258 da rodovia. Alguns motoristas estão optando pelo acesso por Barra Mansa e Volta Redonda, para evitar o congestionamento da Dutra.

Segundo os agentes, o condutor da carreta abandonou o local do acidente. Equipes da PRF e da CCR NovaDutra estão no local para a remoção do veículo que obstruiu totalmente a via.

A PRF informou que a pista foi liberada por volta das 19h50min. O trânsito voltou ao normal na Dutra.