Novas remessas de doses estão previstas para chegar a Volta Redonda nesta sexta-feira, dia 09

Após o drive-thru de vacinação contra a gripe (Influenza) realizado na quarta-feira (07) e a oferta ampliada da campanha nas Unidades de Saúde, o estoque de doses da gripe foi zerado nesta quinta-feira, dia 08.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclarece que sobraram apenas 1.200 doses no município, que foram distribuídas nesta manhã as Unidades de Saúde e acabaram em poucas horas. A expectativa é que uma nova remessa de vacinas contra a gripe seja entregue nesta sexta-feira, dia 09. A estimativa é que Volta Redonda receba 20.800 doses da Influenza, com isso, a campanha de vacinação contra a gripe será normalizada na próxima segunda-feira, dia 12.

Até o momento, Volta Redonda vacinou contra a gripe 54 mil pessoas, a meta inicial era de 98 mil aplicações. Entretanto, com a ampliação da vacinação para a população em geral, acima de seis meses de idade, não há meta estabelecida. Porém os grupos prioritários dessa campanha – exceto os trabalhadores de saúde– a cobertura vacinal continua em torno de 55%.

“É muito importante que gestantes, puérperas, lactantes, pessoas com comorbidades, deficiências, trabalhadores do transporte, das forças de segurança e salvamento, da limpeza urbana, da Saúde e da Educação, além dos idosos acima de 60 anos, e as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, e moradores em situação de rua, que ainda não tomaram a vacina contra a gripe este ano compareçam, a partir de segunda-feira, dia 12 de julho, para vacinar”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos.

Intervalo entre vacinas

Pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 devem aguardar 15 dias para se vacinarem contra a gripe (Influenza).