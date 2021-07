Casal é impedido de vacinar com camisa contra o presidente Bolsonaro

Um casal de professores foi impedido de tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus na segunda-feira, no quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Ayrton Senna, no bairro Barra da Tijuca, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro. Os dois vestiam camisas com manifestações contra o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro.

O professor de história Luiz Carlos, de 61 anos, e sua esposa Dirlene Barros de Oliveira, também de 61 anos, estavam na fila para vacinar quando foram abordados por um soldado, que informou que, por ordem se seu comandante, eles não poderiam ser imunizados com manifestações contra o governo Bolsonaro.

O professor disse que o soldado que fez a comunicação foi gentil e educado. Disse que estava apenas cumprindo ordem. O professor disse que quando tomou a primeira dose, no mesmo quartel, não foram impedidos de usar as camisas. Luiz Carlos decidiu tirar a camisa e a vestiu pelo avesso. A esposa, como tinha outra por baixo, tirou a camisa de protesto.

Para o professor, o impedimento o fez sentir como se ele não tivesse direito garantido de se manifestar. “Nos sentimos cerceados em nosso direito à liberdade de expressão e como se estivéssemos retornando aos anos de chumbo”, lamentou ele.

O caso viralizou nas redes sociais e mais de 2.238 compartilhamentos, 468 comentários e 8.075 curtidas, haviam sido registrados na noite de segunda-feira. Foto: Redes sociais