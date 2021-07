Agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, prenderam na tarde desta sexta-feira, um homem de 41 anos, suspeito de ter abusado de sua filha, de 16 anos, em Barra do Piraí.

O criminoso foi preso no centro de Barra do Piraí. Segundo o Delegado titular da DP de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, o caso iniciou há um ano, quando a filha tinha apenas 15 anos. Os crimes ocorriam enquanto a adolescente dormia.

Um laudo pericial constatou os crimes.

Certa vez o criminoso achou que a vítima estava grávida e disse que ela iria passar por um aborto. A gravidez não se confirmou. A vítima comunicou os fatos à delegacia e policiais civis saíram em diligências a fim de prender o criminoso.

A vítima demorou um ano para se encorajar a denunciar os fatos com medo de represálias do pai. Segundo ele, a prisão fez parte da operação Acalento, que está sendo realizada em todo o país com o objetivo de combater crimes contra crianças e adolescentes.

Mulheres vítimas de violência não devem deixar de fazer a denúncia a Polícia Civil

A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho.