Três mulheres com idades não informadas foram detidas na tarde desta quarta-feira (21) por suspeita de tráfico de drogas no cruzamento da Rua 5 com a Avenida A, no bairro Açude II, em Volta Redonda.

Segundo policiais que participaram da ocorrência, com elas foram apreendidos 45 pinos de skunk, 24 trouxinhas de maconha, três rádios transmissores e diversos pinos vazios.

As suspeitas e o material foram levados para a delegacia de polícia da cidade. Matéria: Felipe CuryFoto: Polícia Militar