Polícia Militar detém suspeitos com pistola, em Três Poços

Agentes do 28º BPM detiveram na terça-feira, dois homens com uma pistola calibre .40, um carregador, oito munições, dois rádios transmissores, um caderno com anotações do tráfico, um celular e uma chave de um veículo, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos que foram detidos atrás do condomínio Minha Casa, Minha Vida. Os suspeitos e o material foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, em Volta Redonda.