Um caminhão que transportava eletrodomésticos pegou fogo na manhã desta terça-feira, na Rua Salomão Reseck, no Morro da Caixa D’água, em Angra dos Reis.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e conseguiu apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas. O trânsito na rua ficou interditado durante o trabalho dos bombeiros. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.