Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas no bairro São João

Policiais civis, coordenados e orientados pelo delegado da 93ª DP, Dr. Edézio Ramos, prenderam nesta terça-feira, um dos donos e um funcionário de uma tabacaria suspeitos de tráfico de drogas, na Rua São João, no bairro São João, em Volta Redonda.

Segundo o delegado, uma informação, através do telefone 197 (Teia Invisível) dava conta que no local funcionava uma tabacaria de fachada, onde eram vendidas drogas do tipo maconha e haxixe. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local que ficaram de campana observando a movimentação típica de tráfico de drogas.

Os agentes se dirigiram até a tabacaria e ao chegar deparou com um homem, que disse ser funcionário do estabelecimento comercial. Ele contou aos policiais que um dos donos da tabacaria não se encontrava. O funcionário autorizou a entrada dos policiais, onde após uma breve busca, encontraram dois tabletes de erva seca prensada (maconha) enroladas por uma fita adesiva e uma balança de precisão em cima de uma prateleira que fica nos fundos da tabacaria.

Ele contou que ao lado da tabacaria morava um dos suspeitos. Os agentes foram até a residência indicada e após chamar o suspeito atendeu a porta e autorizou a entrada dos agentes.

Ele assumiu ser um dos proprietários da tabacaria e usuário de drogas. Ele negou que havia drogas em sua residência, mas, após buscas no local foi encontrado no quarto onde ele dormia, em cima de um guarda-roupa, uma bolsa contendo a quantia de R$ 462,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais) em espécie, em notas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00, que estavam espalhados no interior da bolsa junto com outra quantidade de drogas, que estava dentro de um saco plástico. Em seguida os polícias desta delegacia encaminharam a todos para esta delegacia.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Volta Redonda um município mais seguro.