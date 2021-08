Hemonúcleo de Barra Mansa faz convite para doação de sangue O negativo e O positivo

O Hemonúcleo de Barra Mansa está convocando a população para ajudar na reposição do estoque da unidade, em especial do tipo sanguíneo O negativo e O positivo. As doações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, no Hemonúcleo, que fica no Centro da cidade, anexo à Santa Casa de Misericórdia.

Segundo a coordenadora da unidade, Thais Mendes, o número de doações está abaixo do esperado. “Com a chegada do inverno, as doações diminuíram muito. Estamos aproveitando a parceria com a Secretaria de Assistência Social, que está cedendo o estacionamento do setor para os doadores, para dar mais um incentivo”, revelou, acrescentando que o endereço do estacionamento fica na Rua Oscar da Silva Marins, 155.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. A primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano para doar. Fotos: Chico de Assis