Um jovem, de 23 anos, foi preso na noite de segunda-feira, depois de ameaçar a companheira, de 22 anos, com um facão, e também um vizinho do casal, de 43 anos, no Conjunto Habitacional Aymoré, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Policiais militares foram acionados para averiguar o desentendimento entre um casal. Ao chegar a jovem contou que o seu companheiro de posse de um facão tentou mata-la e gritou pedindo socorro. Um vizinho que apareceu também foi ameado pelo jovem que pegou uma mareta e quebrou o portão do vizinho. Ele foi contido por populares e fugiu ameaçando voltar com bandidos para matar o vizinho.

A jovem e o vizinho estavam sendo conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, quando avistaram o jovem que foi detido. Ele também foi conduzido à Polícia Civil, sendo preso em flagrante. O facão e a marreta utilizados por ele foram apreendidos.