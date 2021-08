Todas as 46 Unidades de Saúde farão aplicações de 1ª e 2ª doses das 9h às 16h; trabalhadores da Educação acima de 40 anos concluirão ciclo de imunização

A Secretaria de Saúde de Volta Redonda aplica nesta sexta-feira, dia 20, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em jovens de 22 anos ou mais, em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), das 9 às 16 horas. A prefeitura também preparou um esquema para manter a ampliação de segundas doses, que terá novidades nesta sexta-feira. Trabalhadores da Educação, acima de 40 anos, terão a segunda dose antecipada, de acordo com a disponibilidade de vacinas.

Essas doses adiantadas são a dos profissionais que foram vacinados no dia 2 de junho. Os demais profissionais da Educação serão vacinados na próxima remessa que chegar ao município.

A segunda dose da vacina AstraZeneca e Pfizer/BioNTech para vacinados com a primeira dose até 31/05/2021 também será aplicada nesta sexta. A prefeitura novamente se adiantou e buscou uma nova remessa de vacinas nesta quinta-feira (19) na Secretaria Estadual de Saúde, no Rio de Janeiro.

Repescagem para primeira dose

As pessoas acima de 22 anos – que ainda não tomaram a primeira dose– podem procurar as Unidades de Saúde para realizar a vacinação, na modalidade de repescagem. Todos devem apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Segunda dose CoronaVac

A segunda dose da vacina CoronaVac estará disponível para vacinados com a primeira dose até 23/07/2021, em todas as Unidades de Saúde.

Intercambialidade de vacina AstraZeneca

A Secretaria Municipal de Saúde explica que como houve atraso na entrega de remessas da vacina AstraZeneca (Oxford), o município continua oferecendo a intercambialidade da segunda dose com a Pfizer para quem tomou a primeira de AstraZeneca até 31/05/2021.

A intercambialidade de vacina é uma medida autorizada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) com aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Ministério da Saúde para completar o esquema vacinal contra a Covid-19.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, ressaltou que a intercambialidade é uma alternativa para manter a proteção da população, no caso da falta da vacina AstraZeneca.

“Os estudos mostraram que a resposta imunológica é boa na intercambialidade da vacina AstraZeneca com a Pfizer. Inclusive há nota técnica da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) recomendando a medida para suprir a escassez das vacinas. O ministério inicialmente já havia autorizado a intercambialidade para grávidas e puérperas (até 45 dias) que iniciaram a vacinação com a AstraZeneca e completaram a imunização com a Pfizer sem nenhum risco à saúde”, citou o médico.