Suspeito de matar dono de bar em Angra há 3 dias é preso

Policiais militares do Serviço Reservado do 33º BPM (Angra dos Reis) prenderam no sábado (21) o suspeito de ser um dos autores do assassinato de Carlos Augusto, o “Custela”, ocorrido na última quinta-feira (19), dentro de seu próprio bar no Bracuhy. Os agentes chegaram até ele a partir de uma denúncia feita através do Disque Denúncia.

De acordo com a PM, com o suspeito ainda foram apreendidos 383 pinos de cocaína e um rádio portátil. Segundo os policiais, após denúncia dando conta da localização de um dos responsáveis pelo assassinato e que o suspeito estaria fazendo entrega de entorpecentes na localidade conhecida como Casinhas do Bracuhy, os agentes foram ao local e, durante operação de inteligência, avistaram o suspeito que tentou fugir, sendo capturado quando entrava em uma garagem com uma sacola nas mãos.

Os policiais então deram voz de prisão ao homem, que não ofereceu resistência, encaminhando-o com todo o material apreendido à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A população pode contribuir com o trabalho da polícia, denunciando de forma anônima, qualquer atividade criminosa em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.