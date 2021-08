Município inicia vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos previamente cadastrados

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia nesta terça-feira, dia 24, a vacinação contra a Covid-19 para jovens de 20 anos ou mais em repescagem. A primeira dose será aplicada em drive-thru na Ilha São João, de 08h às 16h, e é necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Adolescentes com comorbidades nas unidades

O município inicia, também nesta terça-feira, a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, previamente cadastrados no site da prefeitura. Os adolescentes receberão a primeira dose na Unidade de Saúde escolhida durante o ato do cadastro. A secretaria de Saúde ressalta que a primeira etapa da vacinação atenderá os cadastrados até domingo (22), as famílias já foram contactadas por e-mail ou telefone disponibilizados no cadastramento.

“A Vigilância em Saúde analisou todos os laudos médicos dos adolescentes com comorbidades que se cadastraram para a vacinação no site da prefeitura. Estamos encaminhando as Unidades de Saúde uma listagem com os dados desses pacientes para serem vacinados nessa primeira etapa, haverá outras para os cadastrados posteriormente”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

O Ministério da Saúde incluiu no Plano Nacional de Imunização (PNI) os adolescentes de 12 a 17 anos, abrangendo também gestantes, puérperas e lactantes, na campanha de vacinação contra a Covid-19. Adolescentes com comorbidades serão os primeiros a serem imunizados por determinação do ministério.

Segundas doses nas Unidades de Saúde

A segunda dose da vacina CoronaVac estará disponível para vacinados com a primeira dose até 27/07/2021. A segunda dose da vacina AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech para vacinados com a primeira dose até 03/06/2021, em todas as Unidades de Saúde, de 08h às 16h.