Pessoas com mais de 60 anos lideram ranking de vacinação: 99% já receberam uma dose e 90% as duas. Nesta quarta-feira, SMS intensifica aplicações

Volta Redonda aplicou até esta quarta-feira (25) a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 90% da população adulta, ou seja, moradores com mais de 18 anos. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e estão sendo atualizados nos cadastros mantidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O município conta com 217 mil moradores com mais de 18 anos. Desses, mais de 190 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e mais de 100 mil as duas doses, o que representa 46% da meta. Uma vez que boa parte deste público-alvo, entre 18 e 59 anos, está dentro do prazo de 12 semanas entre a primeira aplicação e a dose de reforço. Já entre os acima de 60 anos, 99% desta população recebeu a primeira dose e 90% as duas doses.

Aplicação da segunda dose intensificada

Nesta quarta-feira, a SMS intensificou a aplicação da segunda dose. Coronavac para quem tomou primeira dose até 28/07 e Pfizer para quem se vacinou até 4/06 – inclusive para os que tomaram AstraZeneca. A vacinação acontece até as 16 horas nas Unidades de Saúde dos bairros: Conforto, Siderlândia, São Geraldo, Jardim Paraíba, Retiro 2, Vila Mury, Volta Grande e Santa Cruz.

Primeira dose

A abertura da vacinação da primeira dose para novo público ou repescagem dependerá agora da entrega de novas remessas do imunizante, vindas do Ministério da Saúde. A chegada das doses a Volta Redonda, já anunciadas pelo Governo Federal, está prevista para esta quinta ou sexta-feira.