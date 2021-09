Imunização acontecerá no Teatro do Parque da Cidade

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, vacina nesta quinta-feira, 02, no Parque da Cidade, adolescentes de 17 anos sem comorbidades, nascidos de janeiro a julho. A ação faz parte do Plano de Imunização que vem sendo seguido pelo município.

Neste mesmo dia, a vacinação será direcionada para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até 12 meses. Haverá também repescagem para pessoas maiores de 18 anos. Além disso, munícipes elegíveis à segunda dose do imunizante podem comparecer ao local para completar o esquema vacinal.

As primeiras doses serão aplicadas no Teatro, já a D2 será feita em sistema drive-thru, ambas no Parque da Cidade. Dessa vez, a imunização terá seu funcionamento dividido em dois, sendo de 08h às 12h para nascidos de janeiro a março e de 12h às 16h para abril a junho.

O secretário de Saúde do município, Sérgio Gomes, falou sobre a quantidade de jovens que serão contemplados. “Temos uma média de 2.800 adolescentes de 17 anos na cidade. Neste primeiro dia vacinaremos os nascidos de janeiro a junho e a expectativa é de atenderemos 1.400 jovens. Esperamos avançar ainda mais nos próximos dias e logo finalizar a imunização dos nossos adolescentes”.