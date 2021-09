Um pequeno grupo de torcedores da Torcida Vila Ricaço do Volta Redonda, entrou em campo antes do início do treinamento do time e pediu mais garra aos jogadores para os próximos jogos no campeonato.

A conversa com os jogadores e comissão técnica foi amistosa e a cobrança foi com o objetivo do time conseguir a classificação para a Série B, do Campeonato Brasileiro.