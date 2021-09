Acidente envolve carro e moto na Lúcio Meira, no Jardim Amália

Luciano Marcos Sobrinho, de 28 anos, ficou ferido em um acidente ocorrido na tarde deste domingo, por volta das 13 horas, envolvendo a moto que conduzia uma Honda CG, e um carro Honda Civic, no km 286, da BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista com ferimentos foi levado ao Hospital São João Batista. Ele recebeu alta da unidade hospitalar antes da chegada da equipe Polícia Rodoviária Federal (PRF) e não foi possível realizar o teste do bafômetro (etilômetro).

Dados pessoais foram fornecidos pelo pai da vítima do condutor da moto que compareceu à 93 DP onde foram confirmadas as informações e feito o registro do acidente. O motorista do Honda Civic, de 65 anos, apresentava sinais de embriaguez ao volante e foi conduzido para a 93ª DP, onde permaneceu preso. O condutor da motocicleta foi autuado por conduzir veículo sem a carteira de habilitação. O condutor, após o teste de bafômetro foi autuado pelo consumo de álcool.