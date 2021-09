Vítima de acidente morre na Santa Casa

Uma das vítimas de um acidente ocorrido na sábado na colisão do carro em que estava com um ônibus da Triecon, morreu neste domingo, na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. O professor de educação física, Rodrigo Costa não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

A outra vítima continua hospitalizada no mesmo hospital. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também ajudou no atendimento às vítimas.