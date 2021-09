Homem é assassinado em Vassouras

Um homem identificado como Nilton Gonçalves de Oliveira, de 64 anos, foi assassinado a tiros, na manhã deste domingo (5), no Centro de Vassouras. Ele levou vários tiros quando se encontrava na principal praça da cidade, localizada na Rua Barão de Vassouras, no Centro.

Até o momento desta publicação, não havia detalhes sobre as circunstâncias do crime. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas apenas pôde constatar que a vítima morreu no local. A perícia da Polícia Civil já tinha sido acionada e estava sendo aguardada no local. (Foto: Redes sociais)