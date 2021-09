Um caminhão tombou no final da madrugada desta segunda-feira, por volta das 5h40min, no km 285, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, nas proximidades da Pedreira Pombal, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O condutor da carreta, de 26 anos, teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado pela equipe da NovaDutra, para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa.

A faixa da direita ficou interditada para o destombamento da carreta. O veículo transportava água mineral, proveniente de Campos do Jordão, com destino a Duque de Caxias.