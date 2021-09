Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde de segunda-feira, por volta das 15h45min, quando receberam informações sobre drogas que estariam escondidas nas proximidades do Bloco 37, do Condomínio Ipiranga, no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e apreenderam uma bolsa plástica contendo 92 embalagens de plástico contendo erva seca. Os agentes apreenderam as drogas que foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.