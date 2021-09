Equipes do setor de Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) concluíram mais uma obra de melhoria em redes de esgoto pela cidade. A intervenção aconteceu na Rua Moacir da Silva Bastos, no bairro Ponte Alta, onde a rede de esgoto antiga provocava vazamentos e diversas ocorrências registradas pelos moradores.

“Os técnicos do Saae vinham atender muitos chamados dessa região e conseguimos identificar o problema de assoreamento na tubulação da rede de esgoto, que entupia e o esgoto voltava em alguns imóveis”, explicou o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon.

Com apoio de uma miniretroescavadeira e um caminhão, as equipes substituíram a rede antiga (tubulação de 100 mm de diâmetro), que fazia curvas por dentro dos terrenos de alguns moradores, por uma nova tubulação de 40 metros de comprimento e 150 mm de diâmetro, que agora segue diretamente para uma caixa de inspeção de esgoto na calçada, que foi reparada. Outra caixa que se encontrava no terreno de um dos imóveis também recebeu reparos para melhor funcionamento.

“Essa rede tem mais de 50 anos. Quando entupia, o esgoto ia para o lote dos vizinhos também. Com muito trabalho e compreensão do Saae, através do Rigon, que veio aqui e observou, conseguimos que fizessem esse reparo. O trabalho está sendo muito importante, tanto para quem mora na parte de cima, quanto para quem está diretamente ligado com a situação. A equipe está de parabéns, estou muito agradecido”, disse o aposentado José Cândido Pereira, que mora na rua há 60 anos.

O presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, ressalta que esse trabalho para reparar problemas antigos de redes de esgoto tem percorrido vários bairros, conforme planejamento da autarquia.

“Recentemente estivemos reparando redes no bairro Santo Agostinho, onde ocorriam problemas crônicos de vazamento de esgoto. Queremos resolver de uma vez e acabar com os transtornos à população. Estamos atuando com planejamento para diminuir as ocorrências e melhor o atendimento aos moradores”, explicou PC.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.