Comando da Polícia Militar faz mudanças em Resende e Volta Redonda

O comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, decidiu efetuar mudança nos comandos de dois batalhões da região. Conforme o boletim interno da corporação, com data da quarta-feira, a tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos deixa o 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Volta Redonda. Ela será substituída pelo tenente-coronel André Santos de Souza.

O tenente-coronel Charles Pereira da Silva, que havia assumindo o cargo no final de julho deste ano será substituído pelo tenente-coronel William Caldeira de Freitas.

Também muda o comando do 5ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar), com sede em Barra do Piraí. O tenente-coronel Wanderson Braga de Medeiros será substituído pelo tenente-coronel Marcos Antônio de Almeida Júnior.