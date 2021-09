Desgaste no solo provocado por fluxo intenso de água está colocando em risco as estruturas da unidade escolar

Durante reunião, hoje (09/09), com o prefeito de Volta Redonda, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tomou conhecimento do problema nas instalações do Colégio Estadual Prefeito Francisco Torres, no bairro Casa de Pedra. Para verificar a situação, foi até a unidade e constatou os grandes problemas estruturais do terreno com risco para o prédio que abriga as salas de aula.

– Minha preocupação é evitar que esse colégio tenha ainda mais problemas e tenha risco de desabar. Com o auxílio de profissionais vamos ter um diagnóstico real da situação. Mesmo sendo estadual, o prefeito Neto colocou as equipes do município a disposição. Vamos ajudar em tudo que pudermos para recuperar as instalações – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Com os problemas no terreno provocado pelo grande fluxo de água, cerca de 200 vagas para jovens e adultos cursarem o ensino médio podem ficar comprometidas.

– Entendo que a educação é um importante aliado na transformação das pessoas. Não podemos deixar um Colégio com tanta capacidade de atender jovens e alunos desabe. É por isso que já estamos nos mobilizando para encontrar uma solução o mais rápido possível – destacou o parlamentar.

Gabinete itinerante em Barra Mansa

Antes da visita as instalações do Colégio Estadual Prefeito Francisco Torres, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve em Barra Mansa conversando com a população. O evento fez parte do Gabinete Itinerante, projeto do parlamentar que tem percorrido a região com objetivo de conhecer as necessidades das cidades.

– A melhor maneira de conhecer a necessidade das pessoas é conversando com elas. É o que o Gabinete Itinerante proporciona. Assim é possível saber os problemas das cidades e propor Projetos de Lei, além de destinar recursos para as principais áreas – explicou o deputado.