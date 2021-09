Programa da SMAC visa o acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família biológica por medidas de proteção por tempo determinado

Três famílias receberam certificado de “Família Acolhedora” na manhã desta segunda-feira, dia 13, no auditório da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC). O documento foi entregue pelo secretário da pasta, Munir Francisco, às famílias que participaram de curso de capacitação para o serviço, oferecido pela SMAC. A partir de agora, elas estão aptas a receber crianças e adolescentes até 17 anos, em situação de risco social, em suas residências, por um período temporário.

No tempo de acolhimento, as famílias recebem um subsídio financeiro municipal de um salário mínimo do Fundo Municipal de Assistência, que deve ser usado exclusivamente nas despesas dos acolhidos.

Segundo a coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, a psicóloga Ana Claudia, o programa é revestido de uma importância significativa, pois as crianças e adolescentes terão a oportunidade de uma convivência em ambientes tranquilos e que favorecerão o seu desenvolvimento durante o período de acolhimento.

“O Serviço de Acolhimento Familiar é fundamental, pois oportuniza a criança e o adolescente de se desenvolver num ambiente familiar, humanizado e tranquilo. É uma chance que eles têm de receber um cuidado individual, o que contribui muito para melhoria da autoestima”, destacou.

Dentre as participantes que receberam o certificado de conclusão estava Isabella Garcia, que acolheu pela primeira vez, um bebê de 1 mês e 15 dias. “Estou muito feliz por ter a oportunidade de acolher e plantar uma semente no coração desse menininho e tantos outros que nossa família acolherá no futuro. Este projeto da SMAC é muito importante e gera um marco na vida dessas crianças, que desde novas, já têm histórias de vida muito difíceis”.

A diretora do Departamento de Proteção Especial da SMAC, Denise Alves, frisou a importância desse acompanhamento individualizado. “As crianças e adolescentes terão um acompanhamento diferenciado, principalmente, na área da educação, pois a partir de agora essa tarefa não será mais exercida por monitores de abrigo, mas sim por uma família que se importa com o futuro do acolhido”.

O Secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, agradeceu e parabenizou às famílias pela coragem de participarem deste programa, que segundo ele, é um dos mais importantes da SMAC.

“Eu quero parabenizar e agradecer cada família acolhedora, que tem coragem de acolher essas crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade e risco, mesmo sabendo das dificuldades que podem ser enfrentadas. Iniciamos o Serviço de Acolhimento Familiar em 2015, na minha gestão, e, desde então, estamos batalhando e investindo para que se tenham mais famílias acolhedoras em Volta Redonda. Este programa é um dos mais importantes da SMAC, ele salva vidas de inúmeras crianças e adolescentes que por algum motivo, não encontram apoio e cuidado nas suas famílias de origem”.

Sobre o Programa

O programa consiste em uma ação que visa organizar o acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família biológica por medidas de proteção. As famílias acolhedoras não se comprometem em assumir a criança como filho e se constituem como parceiras do sistema de atendimento, auxiliando na preparação do menor para o retorno à família biológica ou para a adoção.

Os interessados podem se inscrever no site da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e para mais informações o telefone é (24) 3339-9565 ou através do e-mail: familiaacolhedoravr@gmail.com. Mais detalhes no site: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/20-campanhas/campanhas-2/91-familia-acolhedora. Secom/PMVR

Fotos: Divulgação