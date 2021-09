Morre motociclista que se envolveu em acidente na Beira-Rio

Ítalo Dias Pena, de 25 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira, após se envolver em um acidente na tarde desta segunda-feira, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na altura do bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

A moto que ele estava bateu violentamente contra outra que vinha no sentido contrário. Ele foi socorrido, com ferimento graves, e levado para o HSJB. Ítalo chegou a ser intubado e colocado em ventilação mecânica. O outro motociclista, de 25 anos, teve ferimentos e está internado na mesma unidade hospitalar.