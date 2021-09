O vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira, encerrou o curso de Formação Política, proposto por ele em cumprimento a um compromisso assumido na campanha eleitoral de 2020, na manhã deste sábado, dia 18, no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado. A palestra final ficou a cargo do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), que falou sobre “O que é ser de Direita ou de Esquerda? Como se organizam os partidos políticos”.

Este foi o segundo encontro presencial do curso, a abertura, no mesmo local, contou com a participação do também deputado federal, pelo mesmo partido, Alessandro Molon, com o tema “Política com P Maiúsculo”, no início de agosto. Os outros assuntos foram abordados em reuniões virtuais pela plataforma Google Meet. Entre os temas estavam democracia, mandato participativo, construção de políticas públicas, a diferença entre capitalismo, socialismo e comunismo e transparência e controle social.

Jari ressaltou que o empenho de todos os profissionais que atuaram de forma voluntária na realização do curso de Formação Política foi fundamental para o sucesso da proposta. “Além dos dois deputados federais que fizeram as palestras de abertura e encerramento, tenho que agradecer ao professor e mestre José Arimathéa Oliveira, vice-presidente do PSB-Volta Redonda, que coordenou o curso; a todos os professores universitários que atuaram como dinamizadores; ao João Alves, que deu a ideia durante a campanha de 2020; e, principalmente aos quase 70 participantes, que mostraram interesse pela política e estão dispostos a contribuir para formar uma sociedade mais justa.

A professora de História, Patrícia Lemos, acompanhou todas as palestras online e aprovou a ideia de Jari. “Foi uma iniciativa enriquecedora. Uma oportunidade de adquirir conhecimento e compartilhar com pessoas que realmente entendem do assunto. Essa experiência será importante para minha vida profissional e pessoal”, disse.

O estudante Bruno Gurgel acredita que ter participado do curso o coloca em vantagem sobre outras pessoas em relação à participação no dia a dia da política. “As palestras me deram embasamento para me posicionar e, além da área política, na área social. É muito bom ter conhecimento para não cair em Fake News”, falou.

O deputado federal, Marcelo Freixo afirmou que, assim que recebeu o convite de Jari para fazer a palestra final do curso de Formação Política em Volta Redonda, fez questão de participar. “As ideias de mandato coletivo e participação popular do vereador fazem dele referência, não só para o município, como para toda a região. E é nisso que acredito. É pela formação que criamos lideranças e também faço isso, na prática, nos meus três mandatos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) promovi cursos de formação política e sigo investindo nesta ideia”, falou Freixo.

Após o encerramento do curso de Formação Política, o deputado participou de encontro com lideranças políticas, comunitárias e religiosas de toda região na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, a convite do diretório municipal do PSB (Partido Socialista Brasileiro).