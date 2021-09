Policiais militares prenderam na noite de sábado por volta das 19h50min, um jovem, de 18 anos, com uma arma calibre 38 e seis munições do mesmo calibre, na Rua José do Nascimento, em Quatis.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Ao avistar os agentes o jovem jogou a arma em cima de um telhado. Os policiais apreenderam a arma e levaram o suspeito para a Delegacia de Polícia, de Porto Real.