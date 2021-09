Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia, Policiais militares (P2), do 10º BPM e guardas municipais (Barra do Piraí), cumpriram seis mandados de prisão de homicídio e tráfico de drogas.

Foram cumpridos até o momento, três mandados, em Barra Mansa e Barra do Piraí. A operação tem a delegacia de Barra do Piraí como base.

A prisão é resultado de uma força tarefa realizada em Barra do Piraí, com o objetivo de prender autores de homicídios. A 88ª DP realiza um trabalho no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí.