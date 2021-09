Restaurante popular: serviço e qualidade são aprovados por usuários

Espaço vai ganhar duas novas caldeiras, que vão melhorar ainda mais a estrutura no preparativo das refeições

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Ação Comunitária, realizou essa semana uma pesquisa de satisfação com usuários do Restaurante Popular com o intuito de aferir a qualidade dos serviços ofertados. O resultado foi positivo e atestou a qualidade das refeições, bem como o atendimento.

Além disso, a pesquisa foi uma chance da população expressar opiniões e sugestões. Dos 300 entrevistados, 63,3% responderam que o atendimento e a qualidade da refeição são excelentes; 29% consideram boa e apenas 4,6% disseram que o serviço é regular. Entre as principais observações feitas pelos usuários, está o retorno da feijoada no cardápio e algumas melhorias do prédio.

O secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, destaca que a qualidade do alimento servido é uma das prioridades da administração municipal. “Além de priorizar a qualidade do alimento servido, prezamos por um cardápio diversificado, cujo preparo e o armazenamento são acompanhados pela prefeitura, através da coordenação de Segurança Alimentar do município. Essa pesquisa serviu para aferirmos como está a satisfação do público atendido no Restaurante Popular. Ficamos felizes com o resultado”, disse Munir.

Com o objetivo de otimizar a produção das preparações, bem como uma melhor diversificação dos cardápios oferecidos aos usuários, a prefeitura está adquirindo duas novas caldeiras. Os equipamentos são fundamentais para a produção dos alimentos e para a garantia da qualidade das refeições fornecidas, o que aumentará ainda mais a satisfação dos usuários.

O Restaurante Popular

No local são servidos cafés da manhã e almoços diariamente, tudo atendendo as normas de segurança e saúde e o combate ao coronavírus. Do início do ano para cá o local já serviu quase 300 mil refeições, entre desjejuns (café da manhã) e almoços.

As refeições são equilibradas nutricionalmente e preparadas com alimentos de qualidade, sempre supervisionadas pelo quadro técnico de nutricionistas, tanto da prefeitura, como da empresa contratada.

O funcionamento do Restaurante Popular, que fica na Avenida Integração, no bairro Aterrado é de segunda a sexta-feira: 7h às 9h (desjejum) e 10h30 às 14h30 (almoço).

Subsídios da Prefeitura

Mesmo diante da crise financeira que a Prefeitura de Volta Redonda vem enfrentando, a administração municipal está conseguindo manter o Restaurante Popular em atividade e com qualidade. Gerido por uma empresa, o Restaurante Popular conta com subsídios e coordenação da prefeitura para funcionar. Cada almoço custa R$ 8,62, mas com o subsídio da prefeitura, o valor da refeição sai a apenas R$ 3,50 para a população. Já o café da manhã custa R$ 3,01, sendo que o Poder Público paga R$ 1,51, fazendo com que o desjejum custe R$ 1,50.

“Muitas pessoas que utilizam o Restaurante Popular não sabem que a administração municipal paga uma parte das refeições. Para cada almoço servido, cujo valor pago pelo usuário é de R$ 3,50 a Prefeitura de Volta Redonda entra com R$ 5,12”, explicou o secretário de Ação Comunitária.

Em recente encontro com o governador do Rio, Cláudio Castro, o prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a dificuldade em manter o restaurante, sobretudo com o padrão de qualidade aprovado pela população. O governador, que deve visitar a cidade até outubro, já determinou um estudo de viabilidade para que o estado passe a gerir e custear o restaurante. Caso isso aconteça, há a possibilidade de mais refeições serem servidas por um preço mais baixo.