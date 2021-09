CoordJuv e Saúde fazem ação para alertar sobre o Setembro Amarelo

– Ação aconteceu no sábado, no Aterrado e domingo, será na Vila Santa Cecília

Profissionais da Coordenadoria do Programa de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) montaram na manhã de sábado, dia 25, um stand para mobilizar a população – sobretudo adultos e jovens – da importância de cuidar da saúde mental. A ação faz parte da Campanha Setembro Amarelo, mês de conscientização de prevenção ao suicídio. Equipe das coordenadorias abordaram as pessoas na Avenida Paulo de Frontin, próximo a feira livre.

A ação contou com a distribuição de materiais explicativos sobre a campanha e informações sobre a rede de atendimento da Saúde Mental em Volta Redonda. “Nós unimos com a Saúde Mental e estivemos nas ruas para conversar com as pessoas sobre a importância do Setembro Amarelo. Alertamos para que que se alguém precisar ou souber de alguém que esteja precisando procure ou encaminhe para os locais de atendimento do município”, orientou a coordenadora da Juventude, Larissa Garcêz.

Ela ainda apresentou dados levantados pela SMS em 2021 que demonstram que que, de janeiro a agosto deste ano, foram realizados mais de 80 atendimentos à pessoas que pensaram em se suicidar, sendo os jovens uma grande parte desse número.

“Fomos as ruas para escutar as pessoas e falar sobre a acolhida para quem pode estar precisando. Foi uma manhã muito legal. Atendemos muitos jovens e idosos, que vieram conversar e falar sobre como foi este momento de pandemia. Os idosos, por exemplo, falaram que tiveram diagnóstico de ansiedade e de depressão na pandemia, e isso é preocupante, e eles precisam de atenção para valorizar a vida”, falou Larissa, lembrando que neste domingo, dia 26, a ação acontecerá próximo a feira livre (embaixo da Biblioteca), das 9 às 12 horas.

Prevenção ao suicídio e valorização da vida será tema de live na terça-feira, dia 28

Em outra ação, a Coordenadoria da Juventude fará nesta terça-feira, dia 28, às 19 horas, um bate papo online, através da plataforma Even, com o tema será “Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida”. Além de falar dos cuidados com a mente, também serão abordados os equipamentos públicos que o SUS oferece, através do município.

Participarão da conversa online: Aline Kruschewsky dos Santos Gonçalves, psicanalista, especialista em psiquiatria e psicanálise com crianças e adolescentes IPUB/ UFrj, mestranda em Atenção Psicossocial IPUB/UFrj e coordenadora do Capsi Viva Vida; Dra Zaira Mansur Novaes Silva, médica especialista em psiquiatria e dependência química, arteterapeuta/professora de Saúde Mental da UNIFOA, graduanda em terapias e práticas indianas; Dra. Marina Carvalho, médica especialista em psiquiatria da infância e adolescência e; Larissa Garcez, Coordenadora da Juventude de Volta Redonda.

As inscrições podem ser feitas através dos links e haverá certificado para os participantes inscritos: https://www.even3.com.br/pasevdv2021. Link de acesso: www.even3.com.br/streaming/pasevdv2021.

Rede de Atendimento de Saúde Mental de Volta Redonda:

Procurar as unidades de Saúde mais próxima de casa como os serviços de Atenção Primária ou os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), entre 8 e 18 horas.

Caps II – Usina dos Sonhos, Rua Mariana do Carmo Nogueira Reis, nº 283, Vila Mury

Caps II – Vila Esperança Rua 93 C, nº 193, Vila Santa Cecília

Caps Infantil Viva a Vida – Avenida Amazonas, nº 175, Vila Mury

Caps II Sérgio Sibilio Fritsch – Rua Alimo Antônio Francisco, nº 243, Jardim Belvedere

Caps AD Lúcia Maria Bessada – Rua 2, nº 101, Conforto

Em casos de emergência, procurar a Rede de Urgência do município

Secom/PMVR

Fotos: divulgação