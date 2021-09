Estação Cultural é inaugurada em Quatis

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoveu na sexta-feira, 24 de setembro, a Abertura da Estação Cultural de Quatis. O evento aconteceu na antiga Estação Ferroviária das 16h às 20h. A abertura contou com um número de convidados limitado respeitando as medidas restritivas de proteção à vida.

A Abertura foi iniciada com um cerimonial presidido pelo prefeito Aluísio d’Elias, acompanhado do vice-prefeito Paulo Vitor da Silva (Vitinho), do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Leandro Sant Anna e do Diretor do Departamento de Cultura, Zé Roberto Magroni. Também fizeram parte do Cerimonial o Deputado Federal, Delegado Antônio Furtado, o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca e o Vereador e Presidente da Câmara de Vereadores do município, José Jadenilso da Silva (Dj Denilson).

O evento contou com a exposição do Artista Plástico, Rocco Caputo, que ficará disponível para visitação até dia 24 de outubro na Estação. Com a apresentação da Corporação Nossa Senhora do Rosário, e também com a abertura do funcionamento da Biblioteca Municipal.

Estiveram presentes também o secretariado municipal e os vereadores Alex d’Elias, André Jabuti, Carlos Alberto Lopes Reygio (Casoba), Nilde Hipólito (Nildinho) e Willian Carvalho. O ex-prefeito José Larte d’Elias e o vereador do município de Resende, Paulinho do Futsal também estiveram presentes.

O Secretário Gustavo Tutuca parabenizou o prefeito e ressaltou que toda população será beneficiada pela arte e cultura na cidade. “A Estação levará cultura e conhecimento para a população”.

O Deputado Delegado Antônio Furtado agradeceu pelo convite, elogiou o evento, a exposição e a apresentação da Corporação. Ressaltou que estará sempre disponível para atender as demandas do município.

“Um momento de grande valor cultural para o município, tornando este espaço revitalizado, agora ocupado com atividades sociais, culturais e artísticas disponíveis para a população”. Concluiu o prefeito Aluísio e parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo empenho e dedicação na realização do evento.