Mãe registra desaparecimento de seu filho, em Volta Redonda

Uma mãe registrou neste sábado (25) o desparecimento de seu filho em Volta Redonda. Moradores da Rua B, no bairro Belmonte, ela informou que o jovem Kelwin da Costa dos Santos, de 21 anos, saiu no fim da tarde de quinta-feira (23) e até agora não retornou para a casa.

Segundo Hosana Pereira da Costa dos Santos, ela esteve no Hospital do Retiro neste sábado e, após mostrar fotos do filho, obteve a informação com um vigilante que o rapaz esteve na unidade médica, ainda na noite de quinta-feira, desorientado, e sem os documentos. Ela teria sido informada que Kelwin estava “aéreo” e que teria conversado com uma assistente social do hospital e depois ido embora, sem abrir boletim de atendimento médico.

Hosana informou que o seu filho não tem problemas mentais e que já procurou por todos os lugares por ele. Qualquer informação sobre Kelwin deve ser passada ao 190 da Polícia Militar.