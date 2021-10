Patrulha Maria da Penha prende suspeito de agredir ex-companheira

A Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal de Volta Redonda prenderam um homem, suspeito de agressão e ameaça à ex-companheira, na manhã de sexta-feira, dia 01. Além desses crimes, o homem invadiu a residência onde morava com a vítima. Ele foi encontrado pelos agentes enrolado em um cobertor em um dos quartos da casa. Ele também vai responder por violação de domicílio.

A vítima já havia prestado queixa das agressões e estava com medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Ela chamou a Patrulha da Mulher quando notou a presença do ex-companheiro rondando a casa da sua mãe. Aos agentes, ela relatou que foi perseguida durante todo o trajeto até o local. Contou ainda que havia sido agredida por ele há dois dias e que teve seu celular quebrado durante as agressões.

Os agentes acompanharam a vítima até a sua residência, quando encontraram o suspeito no local sem autorização. O homem foi encaminhado imediatamente à DEAM (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, onde ele permanece preso à disposição da Justiça.