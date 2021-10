Motoboy é assassinado no bairro Bocaininha

Igor Levi de Araújo, de 31 anos, que trabalhava como motoboy, foi morto a tiros na Rua José Gonçalves Rebola, mais conhecida como Rua da Mina, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

A vítima foi atingida por disparos na cabeça e no tórax. A perícia da Polícia Civil recolheu no local do crime três cápsulas de pistola calibre .40 e um projetil do mesmo calibre.

Este é o quinto homicídio registrado na cidade desde a madrugada do último domingo. Até agora não há suspeitos dos homicídios identificados. (Foto: Redes sociais)