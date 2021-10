CSN abre novas turmas para o Programa Jovem Aprendiz

Ao todo, são mais de 200 vagas para os cursos de Assistente Administrativo, Eletricista, Mecânico, Operador e Soldador

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com as inscrições abertas para as novas turmas do Programa Jovem Aprendiz. Em parceria com o SENAI/RJ, o programa promove formação teórica e prática aos jovens, com remuneração e benefícios ofertados pela empresa.

No total, são 212 vagas disponibilizadas em diferentes cursos: Assistente Administrativo, Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção, Operador de Processos Industriais, Operador de Usinagem de Máquinas Convencionais e Soldador de Estruturas Metálicas. A formação teórica será ministrada pelo SENAI/RJ e a parte prática ocorrerá na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

O processo seletivo será online e respeitará todas as medidas de prevenção à covid-19. Para participar da seleção, é necessário ter entre 18 e 23 anos (este limite máximo de idade não se aplica a Pessoas com Deficiência – PcD’s) e atender a outros pré-requisitos previstos no edital do programa. As inscrições poderão ser feitas de 15 a 22 de outubro no site www.csn.com.br/oportunidades, onde o edital também se encontra disponível com mais informações sobre o programa e o processo de seleção.

Etapas do Processo Seletivo

Todas as etapas do processo seletivo serão eliminatórias. A prova aplicada será de língua portuguesa e matemática, conforme o conteúdo programático descrito no edital. Além desta etapa, haverá um painel de entrevistas com gestores da CSN, exame médico e avaliação psicológica.

Resultado

O resultado de todas as etapas do processo seletivo será divulgado no site CSN.