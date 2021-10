Homem é baleado no Centro de Barra Mansa

Um homem, de 31 anos, foi baleado na noite de terça-feira, no entroncamento da Avenida Prefeito João Chiesse Filho, com a Rua Ary Thomé, no Centro de Barra Mansa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.

Policiais militares foram acionados e durante buscas nas proximidades abordaram dois suspeitos fugindo atravessando a linha férrea pelos fundos do Parque da Cidade. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Após serem ouvidos, foram liberados por falta de provas.