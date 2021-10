O trânsito foi liberado por volta das 9h30min, após o acidente ocorrido por volta das 6h30min, desta quarta-feira, envolvendo dois caminhões e um ônibus, no km 223, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, em Piraí.

No acidente foram envolvidos seis veículos e congestionamento chegou a 14 quilômetros. De acordo com a concessionária da rodovia, apenas um dos motoristas envolvidos no acidente sofreu ferimentos leves e optou por não ser levado a um hospital.