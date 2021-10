Usuários podem consultar virtualmente exemplares disponíveis por meio do site da Secretaria de Cultura de Volta Redonda

Neste mês em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, a Secretaria de Municipal de Cultura (SMC) implantou a “Biblioteca Online”, um sistema virtual para consulta de exemplares nas duas bibliotecas municipais de Volta Redonda: Raul de Leoni e Estação Cidadania.

Cerca de 10 mil exemplares, que compõem o acervo das duas bibliotecas, podem ser consultados online pelo público em geral, no site: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br, aba Biblioteca Online. Dos títulos disponibilizados, seis mil podem ser localizados na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, e quatro mil estão na biblioteca da Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes.

De acordo com a bibliotecária, Alessandra Campbell, da SMC, o sistema online tem por objetivo facilitar a vida dos usuários possibilitando consulta das obras disponíveis e sua localização. Entretanto, ainda não é possível fazer empréstimos virtualmente.

“Qualquer usuário que entre no site da secretaria municipal de Cultura, pode ter acesso à biblioteca online. Existe um ícone em destaque aonde o usuário clica e é direcionado”, disse a bibliotecária, acrescentando que a média de empréstimos de livros é de 97 mensalmente.

“O acervo da biblioteca conta com 20 mil exemplares, entre títulos dos mais variados temas: literatura brasileira, educação, psicologia, filosofia e outros”, citou Alessandra.

O empréstimo de livros continua sendo feito de forma presencial, o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, é de segunda a sexta-feira das 08h às 17h. Para fazer o cadastro é necessário apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência e uma foto 3×4.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, comentou que desde a reabertura da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, a média de visitantes gira em torno de 415 por mês por um público bem diversificado.

“Muitos jovens, principalmente estudantes, frequentam a Biblioteca Raul de Leoni que desde a sua reabertura tem a proposta de ser um equipamento cultural. Além dos livros, nós com esse espaço reformulado oferecemos outros segmentos culturais como: exposições, palestras, apresentações teatrais e outras modalidades artísticas”, esclareceu o secretário.

Protocolo Covid-19

O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência na Biblioteca Municipal Raul de Leoni. A SMC disponibiliza álcool (70%) em gel para a higienização das mãos na entrada do local e em pontos estratégicos de cada setor.