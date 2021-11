Chuvas provocam queda de barreiras em estradas do Sul de Minas

As chuvas intermitentes dos últimos dias provocaram quedas de barreiras e pedras na estrada que liga Bom Jardim de Minas (MG) até a cidade de Passa Vinte (MG). Foram mais de 24 horas de chuvas intensas e ao longo da estrada as barreiras atingiram até a metade da pista. Ainda não há sinalização, o que pode ocorrer acidentes na localidade.

Para quem trafega pelo local precisa de muita atenção, pois algumas barreiras caíram após curvas o que impede a visão dos motoristas.

Outro lado

As chuvas também provocaram um belo espetáculo com o retorno da Cachoeira da Pedra da Carapuça, fato que já não ocorria há vários anos. O local é trilha para ciclistas e amantes das caminhadas. No topo, visitantes e amantes do local aproveitam para fotografar a cidade mineira.

O tempo precisa estar bom e ensolarado, pois a nuvem de fumaça (neblina) provoca a perda do visual de toda a cidade mineira.