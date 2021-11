Número de mortos sobe para 26 em operação contra quadrilha em Varginha

Subiu para 26 o número de mortos na operação contra uma quadrilha especializada em assaltos do chamado “Novo Cangaço”. A operação teve apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em Varginha, no Sul de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os confrontos com os homens ocorreram em duas abordagens em locais distintos. Na primeira, os suspeitos atacaram as equipes da PRF e da PM, sendo que 18 criminosos morreram no local.

Em uma segunda chácara, conforme a PRF, foi encontrada outra parte da quadrilha e neste local, após intensa troca de tiros, sete suspeitos morreram. Com os criminosos, foi apreendido um grande arsenal, incluindo explosivos e armas de guerra, como metralhadoras .50.

Vários suspeitos foram socorridos com ferimentos.