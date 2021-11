Um veículo tombou na manhã de sábado no km 262, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. O condutor, de 45 anos, e sua filha, de 13, ficaram com ferimentos leves.

Eles foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, para exames de rotina. Quando a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local, o carro já havia sido destombado por populares.