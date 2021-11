Volta Redonda vacina mais de 15 mil pessoas em dois dias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabilizou 15.705 vacinas aplicadas em apenas dois dias. A maior parte das doses foram disponibilizadas no “Viradão pela Vida”, evento na Ilha São João que começou na última sexta-feira e terminou nas primeiras horas de sábado, que vacinou mais de 11 mil pessoas. Neste mesmo dia, as Unidades Básicas de Saúde foram responsáveis pela aplicação de outras mil doses. No sábado, dia 07, o trabalho de imunização contra Covid-19 seguiu em oito unidades, com mais de 3,5 mil pessoas vacinas e atendimento aos acamados do município.

“Com o trabalho incansável dos profissionais da Secretaria de Saúde e a adesão da população de Volta Redonda à vacina contra a Covid-19 vamos vencer esta doença. Este é o verdadeiro trabalho de equipe. O Poder Público fazendo a parte dele e os moradores do nosso município demonstrando que valoriza a própria vida e a do próximo”, comemorou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Nesta segunda-feira, dia 08, o trabalho no combate ao Novo Coronavírus segue com aplicação de vacinas em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde, no horário de 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atender a população, até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

A programação inclui repescagem para pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose. Os documentos necessários são identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. A segunda dose será aplicada em vacinados com a primeira dose até 18 de outubro (a aplicação da segunda dose ocorre após 21 dias da primeira), é necessário apresentar o cartão de vacinação Covid-19.

A terceira dose estará disponível para:

Para pessoas com 50 anos ou mais que tenha recebido as duas doses de vacina até o dia 15 de agosto de 2021.

Pessoas com comorbidades acima de 40 anos vacinados com a segunda dose há mais de 6 meses (até maio de 2021)

Profissionais de saúde, de 18 a 59 anos, que tenham recebido a segunda dose até maio. A medida inclui estudantes da área de saúde em estágio em ambiente hospitalar.

*Os profissionais e estagiários devem apresentar um documento que comprove atuação na área e o cartão de vacinação Covid-19.

Imunodeprimidas graves vacinadas com a segunda dose até setembro de 2021

Em todos os casos, é necessário apresentar o cartão de vacinação Covid-19.

Secom/PMVR