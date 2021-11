Polícia Militar apreende jovens em Valença

Policiais militares apreenderam no sábado, dois jovens, de 26 anos (fuzileiro naval) e outro de 25, com R$2,4 mil, na Estrada da Passagem, no bairro Passagem, em Valença. Os dois não conseguiram comprovar a origem do dinheiro. Os dois rapazes foram abordados depois de uma denúncia recebida pela Polícia Militar dando conta de que ambos haviam acabado de recolher dinheiro do tráfico em pontos de venda no bairro Hildebrando Lopes.

Com o fuzileiro foram encontrados R$ 2.233. O outro tinha em seu poder R$ 175. A motocicleta em que eles estavam também foi apreendida.